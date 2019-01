Marassi, ancora furti negli appartamenti dopo gli arresti della polizia

Genova – Nemmeno 24 ore dal furto fallito e concluso con l’arresto di uno dei ladri e a Marassi alta, zona Biscione, si registrano nuovi furti e tentativi di intrusione negli appartamenti abitati.

L’ultimo episodio ieri notte, poco dopo l’una, in via Loria, sulle alture di Marassi. Ignoti hanno tentato di entrare in un appartamento mentre i proprietari stavano dormendo tranquillamente.

Per fortuna i rumori “sospetti” hanno svegliato la famiglia che è riuscita a mettere in fuga i malviventi e a chiamare le forze dell’ordine che, ancora una volta, sono accorse per cercare di bloccare i ladri.

Sfortunatamente, però, dei malviventi nessuna traccia.

Solo 24 ore prima, in via Giglioli, sempre sulle alture di Marassi, altro tentato furto sventato questa volta dai vicini di casa che hanno sentito dei rumori provenienti da uno degli appartamenti del condominio ed hanno fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono accorse diverse volanti della polizia ed uno dei ladri – ma si pensa fossero almeno tre – è stato catturato.

Forte preoccupazione nella zona visto che negli ultimi giorni si moltiplicano i casi di avvistamenti di persone sospette e le denunce di furti subiti.

Le forze dell’ordine invitano alla massima cautela e a segnalare ogni evento sospetto.

I residenti del quartiere chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine, da troppo tempo in carenza di organico nonostante i tanti proclami sui presunti investimenti sulla Sicurezza pubblica.

I sindacati delle forze dell’ordine denunciano da tempo la presenza sul territorio di un numero sempre minore di auto e pattuglie. Meno sorveglianza significa meno possibilità di intervenire tempestivamente.

Per tentare di difendersi nascono gruppi Whatsapp di Condominio e di “zona” con messaggi in grado di mettere in allarme contemporaneamente più famiglie o l’intero Condominio.

Chi sente o vede qualcosa di strano lo segnala ed il numero di “occhi” e di orecchi” si moltiplica rendendo più difficile la vita ai ladri.

