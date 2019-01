Furgone in fiamme a Bolzaneto

Genova – Un furgone parcheggiato in via al Santuario della Guardia che prende fuoco senza un motivo apparente. Momenti di apprensione, ieri notte, a Bolzaneto, per un incendio divampato lungo la strada che conduce al celebre santuario mariano. Alcuni passanti hanno notato il fumo che si alzava dalla vettura parcheggiata per poi trasformarsi in un incendio vero e proprio ed hanno chiamato i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti.

I pompieri hanno domato le fiamme e poi avviato i primi rilievi per accertare le cause del rogo ed eventuali responsabilità. Il mezzo era parcheggiato e non era presente alcuna persona nelle vicinanze.

L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un incendio doloso.