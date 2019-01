Meteo Liguria, aumentano le nuvole ma senza pioggia. Domenica torna il sole

Genova – Una corrente umida e meno fredda sta attraversando in queste ore la Liguria portando un parziale aumento della nuvolosità ma senza portare precipitazioni. Il bel tempo tornerà più stabile a partire da domenica.

Ecco le previsioni di Limet Liguria

Previsioni per sabato 5 gennaio 2019

Al mattino nubi sparse su tutta la regione, di tipo medio-alto a ponente e più basso a levante, senza fenomeni. Nel pomeriggio cielo sereno a ponente, ancora nubi basse alternate a schiarite sul settore centro-orientale della regione sempre non associate a precipitazioni.

Venti: Moderati da sud ovest al largo, deboli o moderati da sud sotto costa, in attenuazione in serata.

Mari: Da poco mosso a mosso.

Temperature: In aumento

Costa min: +5/+8°C, max: +11/+13°C

Interno min: -6°/0°C (fondovalle), max: +6/+10°C

Previsioni per domenica 6 gennaio 2019

Qualche annuvolamento basso interesserà le coste del Tigullio e lo Spezzino. Altrove cielo sereno.

Venti: Deboli da ovest al largo, deboli o moderati da nord sul settore centrale, variabili altrove.

Mari: Da mosso a poco moss

Tendenza per lunedì 7 gennaio 2019

Cielo e Fenomeni: Ancora bel tempo ovunque a parte nubi locali senza conseguenze, lieve calo termico.