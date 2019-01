Palazzo Reale, arriva il concerto di musica tradizionale ligure

Genova – La musica e le tradizioni della Liguria protagoniste oggi sabato 5 gennaio in un nuovo concerto a Palazzo Reale.

Alle ore 15.30 Silvana Vernazza e Claudio Rizzoni introdurranno l’evento effettuando un excursus sulle tradizioni Liguri tra musica e religione. Terminati gli interventi, seguirà il concerto con protagonisti sul palco Laura Parodi alla voce, Fabio Rinaudo alla cornamusa e Julyo Fortunato alla fisarmonica.

L’ingresso all’evento sarà di 5 euro. Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio un biglietto per la mostra “Maragliano 1664-1739. Lo spettacolo della scultura in legno a Genova” in corso a Palazzo Reale e visitabile fino al 10 marzo 2019.