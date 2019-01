Genova – Si rinnova il tradizionale appuntamento con la “Befana dei Pompieri”. Questo pomeriggio, alle 15,30, l’anziana vecchina arriverà in piazza Matteotti trasportata da una autoscala dei vigili del fuoco.

A bordo di una scopa come vuole la tradizione ma saldamente in sicurezza con le funi, come prevede la modernità, la Befana scenderà dall’autoscala per consegnare doni ai bambini presenti in piazza.