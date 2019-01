Dolceacqua, alla Sala Polivalente spettacolo per bambini

Dolceacqua (Imperia) – È in programma per oggi domenica 6 gennaio il consueto spettacolo per bambini a chiusura del periodo Natalizio a Dolceacqua.

A partire dalle ore 14 strani e buffi personaggi inizieranno ad aggirarsi per il paese alla ricerca dei bimbi, per poi raggiungere la Sala Polivalente dove inizierà lo spettacolo alle ore 16. Come di consueto presenti in loco anche tanti giochi, il truccabimbi e un ricco buffet di dolci.

L’iniziativa è a cura del Centro Culturale e Ricreativo di Dolceacqua in collaborazione con il Comune.