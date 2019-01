Incendio nel negozio di surgelati Giopescal di via Galata

Genova – Fiamme nel negozio di surgelati di via Galata. I vigili del fuoco sono accorsi, questo pomeriggio, per le chiamate allarmate dei residenti e dei passanti di via Galata che avevano notato del denso fumo nero uscire dalle saracinesche del negozio Giopescal.

All’arrivo dei pompieri, all’interno del negozio si era già sviluppato un incendio che ha interessato uno dei frigoriferi per i congelamento dei prodotti e il locale era invaso dal fumo.

Subito sono state spente le fiamme mentre i vigili del fuoco accertavano che all’interno del locale non si trovasse nessuno e che le persone residenti sopra il negozio stessero tutte bene.

Fortunatamente non si registrano feriti.

Indagini in corso per accertare l’origine delle fiamme e le eventuali responsabilità.

Quasi certamente si è trattato di un guasto ad uno dei motori per il raffreddamento delle merci.