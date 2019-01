Palazzo Reale e Galleria Nazionale di Palazzo Spinola oggi gratis per la prima domenica del mese

Genova – Si rinnova l’appuntamento con la prima domenica del mese grazie a cui, secondo il decreto ministeriale in vigore dal 1 luglio 2014, sarà possibile visitare gratuitamente Palazzo Reale e la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola.

Il Museo di Palazzo Reale sarà visitabile dalle ore 15.30 alle ore 19. Il pubblico avrà la possibilità di ammirare in tutta la sua bellezza il dipinto di Domenico Parodi raffigurante l’Adorazione dei pastori con i Santi Vittore, Corona e un devoto.

La mostra dedicata ad Anton Maria Maragliano, aperta al pubblico fino al 10 marzo 2019, sarà invece aperta dalle ore 14 alle ore 19. Per l’occasione l’esposizione sarà visitabile al prezzo speciale di 5 euro, con la presenza di giovani storici dell’arte pronti ad accogliere in maniera competente i visitatori e fornire loro spiegazioni preziose e dettagliate per apprezzare al meglio la mostra.

La Galleria Nazionale di Palazzo Spinola invece sarà aperta dalle ore 13.30 alle ore 19.30. Si tratta di un occasione unica per poter ammirare le ultime acquisizioni della Galleria, esposte in percorsi tematici nel terzo piano. Tra di essi vanno ricordati il ritratto di Francesca Maria Durazzo di Anton von Maron e il capolavoro “Allegoria della Pittura” di Bernardo Strozzi.