Sentiero di Cala dell’Oro, due ragazza milanesi salvate dall’elicottero della guardia costiera

Camogli – Si erano avventurate lungo il sentiero che porta a San Fruttuoso passando per Cala dell’Oro ma hanno perso l’orientamento e, sfinite, hanno chiamato i soccorsi nel timore di dover trascorrere la notte all’aperto. Due ragazze di Milano sono state salvate, ieri sera, sul monte di Portofino dopo una ricerca condotta da personale dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e della guardia costiera che ha inviato un elicottero per recuperarle.

Le giovani volevano tornare lungo il celebre sentiero, che attraversa zone incontaminate della Riserva Marina del Monte di Portofino ma hanno forse sottovalutato l’impegno del sentiero e la pericolosità di alcuni passaggi davvero impervi.

Intorno alle 19, ormai al buio, hanno deciso di chiamare i soccorsi e subito sono scattate le ricerche.

Squadre di soccorritori sono partite via terra e via mare e i sommozzatori dei vigili del fuoco le hanno trovate poco lontano dalla spiaggia di Cala dell’Oro, zona super-protetta del Parco.

Le giovani erano sfinite per la fatica e non riuscivano a proseguire in alcun modo e così l’elicottero della guardia costiera le ha raccolte e trasferite in ospedale per accertamenti.

