Befana dei Pompieri, in piazza Matteotti pienone di bambini – VIDEO

Genova – Successo anche quest’anno per la tradizionale “Befana dei Pompieri”. In piazza Matteotti centinaia di persone hanno assistito al “volo” della Befana da Palazzo Ducale sino a terra.

Un vigile del Fuoco vestito come l’anziana vecchina, è rimasto appeso ad una autoscala “sorvolando” la folla e lanciando caramelle e cioccolatini ai più piccoli.

L’evento è stato seguitissimo e i bambini presenti si sono divertiti moltissimo.

Meraviglia anche per gli adulti e ammirazione per il corpo dei Vigili del Fuoco che, nonostante le tante emergenze e le estreme difficoltà in cui opera, riesce anche a festeggiare in modo piacevole e divertente la Befana.

Lunghissimi gli applausi della folla all’arrivo a terra del milite travestito da vecchina.

