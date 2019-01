Bohemian Rapsody vince il Golden Globe 2019

Los Angeles – “Bohemian Rapsody“, la pellicola campione di incassi che racconta la storia di Freddie Mercury, ha vinto il Golden Globe 2019 come miglior film drammatico. Ed è proprio Rami Malek ad essere stato incoronato come migliore attore protagonista. “Green book” è stato proclmato miglior comedy o musical, mentre, a dispetto dei pronostici, che avrebbero voluto veder premiata Lady Gaga come miglior attrice per la sua performance in “A star is born“, a vincere è stata Glenn Close per il film “Wife – Vivere nell’ombra”. Lady Gaga si è dovuta accontentare del premio come miglior canzone, Shallow.

Il film “Gren Book” ha guadagnato due premi, per il miglior non protagonista Mahershala Ali e per la migliore sceneggiatura. “Roma” di Alfonso Cuaron è il miglior film straniero e proprio Cuaron il miglior regista.

Deluse anche le aspettative di Adam McCay: il suo “Vice”, che aveva 6 nomination, porta a casa il solo premio a Christian Bale in qualità di protagonista di una commedia per l’interpretazione di Dick Cheney.

I premi per le migliori serie tv comedy e drama sono andati a Il metodo Kominsky e a Michael Douglas, che ha vinto anche il Golden Globe come miglior serie brillante, e a The Americans, la serie che racconta di spionaggio sovietico in America durante la Guerra Fredda, giunta ormai alla sua ultima stagione.

Alla luce dei risultati di questi Golden Globe, iniziano le scommesse sugli esiti della notte degli Oscar: l’esito delle candidature verrà reso noto il prossimo 22 gennaio.