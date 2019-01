Palazzo Ducale, ritorna il tour “Il Fantasma di Paganini e i Misteri della Torre Grimaldina”

Genova – Una giornata all’insegna del mistero alla scoperta dei segreti di Palazzo Ducale. Ritorna domenica 13 gennaio a partire dalle ore 15.30 il tour organizzato da Fondazione Amon dal titolo “Il Fantasma di Paganini e i Misteri della Torre Grimaldina”.

Durante la visita guidata della Torre saranno presentate le leggende, gli aneddoti e i racconti più curiosi legati al grande violinista. Inoltre, il pubblico potrà scoprire la vita di Paganini e la storia risalente al giugno 1947, quando, secondo la tradizione, il suo fantasma si manifestò nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale durante le riprese di un film sulla sua vita.

Il tour sarà animato dalla presenza di attori, che faranno immergere a tutti gli effetti i partecipanti nelle storie narrate.

Le visite saranno divise in quattro partenze fino alle ore 18.30. La partecipazione, previa prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail fondazioneamon@live.it, avrà il costo di 15 euro per gli adulti e di 9 euro per i ragazzi dai 6 ai 18 anni. Nella quota di partecipazione sarà compreso il costo del biglietto per la mostra “Paganini Rockstar”, in corso a Palazzo Ducale fino al prossimo 10 marzo.