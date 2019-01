Rivarolo, rientra in Italia clandestinamente e tenta la fuga ai controlli: arrestato

Genova – La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un cittadino albanese di 43 anni per essere rientrato, senza autorizzazione, in Italia dopo esserne stato espulso lo scorso anno, e lo ha denunciato, inoltre, per i reati di danneggiamento e violazione di domicilio continuati.

Ieri sera, l’equipaggio di una volante in servizio di pattugliamento, transitando in Via Pierino Negrotto Cambiaso, a Rivarolo, ha notato una persona con indosso un cappuccio ferma nei pressi di un istituto scolastico. Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, gli agenti si sono fermati per un controllo, ma questi si è immediatamente lanciato dal muretto nella pertinenza della scuola, fuggendo di corsa. Ne è nato un inseguimento, durato diversi minuti, durante il quale l’uomo ha scavalcato diverse recinzioni dell’istituto scolastico e dei giardini di abitazioni private, nel tentativo di nascondersi tra le piante.

Durante la fuga, il 43enne ha divelto e danneggiato due recinzioni e sfondato una tettoia. L’intervento di altre volanti ha consentito di chiudere ogni possibile via di fuga e, alla fine, di bloccarlo.

Una volta in Questura, a carico dell’uomo sono emersi precedenti per reati contro il patrimonio ed un provvedimento di espulsione del Questore di Prato, a cui era stata data esecuzione nel maggio dello scorso anno, con l’accompagnamento alla frontiera ed il rimpatrio.

Fissata per questa mattina la direttissima.