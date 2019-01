Meteo Liguria – Arrivano le nuvole ma domani torna il sole

Genova – Nuovo allungamento verso nord dell’alta pressione atlantica determina la discesa di una massa d’aria più fredda continentale diretta sull’Europa Centrale. Per le prossime ore previsto cielo nuvoloso e possibili deboli precipitazioni ma poi dovrebbe tornare il sole.

Previsioni Meteo Limet Liguria per martedì 8 gennaio 2019

Aumento della nuvolosità sul Golfo di Genova, in successiva propagazione alle zone interne e a levante. Su queste ultime zone nel corso del pomeriggio non escludiamo isolate e deboli precipitazioni, specie a ridosso dei rilievi appenninici.

Venti: inizialmente deboli variabili a regime di brezza, si disporranno da sud-ovest al largo rinforzando verso Capo Corso; al più moderati sotto-costa meridionali.

Mari: inizialmente poco mosso, tendente a mosso, localmente molto mosso il Ligure centrale dal pomeriggio.

Temperature: per aumento della copertura nuvolosa in aumento le minime ed in diminuzione le massime su costa genovese e Tigullio

Costa min: +5/+9°C, max: +12/+14°C

Interno min: -4°/+2°C (fondovalle), max: +8°/+13°C

Previsioni per mercoledì 9 gennaio 2019

Ampie schiarite su tutti i settori; nel corso del pomeriggio transito di nubi medio-alte da nord a sud e locali addensamenti a ridosso del versante nord dell’Appennino centrale.

Venti: tramontana in deciso rinforzo dal mattino, raffiche fino a burrasca in serata sulle vallate soggette del settore centro-orientale

Mari: su estremo levante e verso al Versilia inizialmente molto mosso per onda da ponente; da molto mosso ad agitato al largo per onda formata da terra; mosso / stirato altrove

Temperature: in calo deciso, specie nell’interno; giorno di ghiaccio sulle cime appenniniche; temporanei aumenti a fondovalle e sulla costa a ponente.

Tendenza per giovedì 10 gennaio 2019

Residue raffiche di tramontana sul settore centrale nella notte e al primo mattino

Tempo stabile e asciutto, forti gelate al primo mattino a levante a fondovalle