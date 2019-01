Ventimiglia – Raid in via Tacito per una baby gang francese, bloccati 4 ragazzi

Ventimiglia – Hanno deciso di vendicare alcuni presunti apprezzamenti rivolti a ragazze della loro banda, sconfinando in Italia per aggredire i “rivali”. Quattro giovanissimi cittadini francesi, tra i 17 e i 18 anni sono stati bloccati dalle forze dell’ordine mentre lanciavano pietre e colpivano scooter parcheggiati con sbarre di metallo.

E’ successo in via Tacito, nei pressi del McDonald’s, punto di ritrovo della banda rivale. I giovani sono arrivati in scooter con il volto coperto ed hanno iniziato a lanciare sassi e a minacciare un gruppetto di coetanei italiani che, secondo quanto dichiarato, avrebbero rivolto complimenti non graditi ad alcune ragazze.

L’aggressione ha scatenato il fuggi fuggi dei presenti e molte chiamate alle forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto bloccando prima due ragazzi e poi altri due che stavano scappando.

I quattro fermati sono stati identificati e denunciati e i genitori dovranno pagare i danni alle vetrine e alle auto in sosta, colpite dai sassi.

Il timore è che possano ripetersi episodi di questo tipo e che i ragazzi italiani decidano di “vendicarsi” compiendo un analogo gesto in territorio francese.