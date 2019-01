Cornigliano, baracca in fiamme in via Tonale, uomo morto carbonizzato – VIDEO

Genova – Il corpo carbonizzato di un uomo, molto probabilmente un senza tetto, è stato trovato questa mattina in una baracca in fiamme in via Tonale, a Cornigliano.

Il cadavere apparterrebbe ad un clochard che aveva costruito sotto il cavalcavia autostradale un riparo di fortuna, fatto con povere cose e cartoni.

La costruzione è stata distrutta dalle fiamme e questa mattina, poco dopo le 8, i vigili del fuoco sono accorsi su segnalazione degli automobilisti che vedevano fumo nero salire da sotto il cavalcavia dell’autostrada.

Nelle operazioni di spegnimento del rogo, però, i pompieri hanno fatto la macabra scoperta trovando il corpo senza vita dell’occupante, ormai carbonizzato.

Spento l’incendio è iniziata l’indagine per accertare l’identità del poveretto e le cause del decesso che potrebbero essere collegate con l’incendio.

Notizia in aggiornamento