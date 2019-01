La bandiera di San Giorgio avrà la sua festa il 23 aprile

Genova – La bandiera di San Giorgio, la croce rossa in campo bianco, avrà il suo giorno di festa.

Lo ha stabilito il sindaco di Genova Marco Bucci dopo l’approvazione della mozione proposta da Fi e sottoscritta da Lega, FdI, Noi con l’Italia e Vince Genova, durante il consiglio comunale che si è tenuto ieri.

La data scelta per le celebrazioni è quella del 23 aprile e sarà il Comune a organizzare una manifestazione solenne con iniziative, convegni ed eventi per raccontare la bandiera e portarne avanti la tradizione.

E su Facebook il sindaco Marco Bucci ha scritto: “Il 23 aprile sarà il giorno della Bandiera di San Giorgio. La croce vermiglia in campo bianco rappresenta la storia della nostra città orgoglio dei genovesi che nei secoli hanno saputo con maestria dominare il mare e che adesso con la stessa fierezza e la stessa forza vogliono portare Genova a tornare ad essere regina del Mediterraneo”.

E chissà che la festa non arrivi alla Regina Elisabetta e che, per l’occasione, saldi l’arretrato per l’utilizzo della bandiera.