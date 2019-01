Finale Ligure – Ritrovata la persona dispersa alle Manie

Finale Ligure – E’ stata ritrovata la persona che risultava dispersa da questa mattina nella zona delle Manie e che ha fato scattare ricerche e l’intervento della protezione civile e delle forze dell’ordine.

Intorno alle 5 di questa mattina, una persona in stato confusionale ha chiamato i soccorsi sostenendo di non riuscire a capire dove si trovava e ha chiesto di poter essere aiutato.

Subito sono scattate le operazioni di ricerca ma la persona non è stata in gradi di rispondere nuovamente alle chiamate sul suo cellulare e così, tramite la geolocalizzazione del suo telefono, i soccorritori hanno raggiunto una zona dove hanno trovato l’auto della persona parcheggiata in una piazzola.

All’interno è stata trovata la persona in evidente stato confusionale e incapace di tornare a casa in autonomia.

I soccorritori l’hanno consegnata all’ambulanza del 118 per il trasferimento in ospedale dove verranno accertati i motivi per i quali la persona si trovava in quelle condizioni.

Non è chiaro infatti se sia rimasta vittima di un malore o abbia assunto sostanze come alcol o farmaci o sostanze stupefacenti. Gli accertamenti medici chiariranno quanto avvenuto.

