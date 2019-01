Foce, scoperta una bisca clandestina: undici denunciati

Genova – La Polizia di Stato ha scoperto una bisca clandestina all’interno di un bar di Genova, in zona Foce. A gestirla sarebbe il titolare dell’esercizio, un genovese di 59 anni; insieme a lui, sono state denunciate dieci persone di età compresa tra i 26 e i 74 anni, soprese a partecipare a un torneo di Texas Holdem.

Gli agenti di polizia sono intervenuti a seguito della segnalazione di un collega delle volanti della Questura, che aveva notato un via vai sospetto fuori dal locale in questione durante il pomeriggio di ieri. Dopo aver tenuto sotto controllo i movimenti fuori dal locale, e aver notato il titolare fare spola tra il piano terra e la sala superiore con aria sospetta, gli operatori sono entrati nel bar, sorprendendo al tavolo da gioco 10 persone, con carte e fiches, impegnate in una partita a poker.

I poliziotti hanno sequestrato carte, valigette di fiches e tavolo professionale da gioco. A organizzare il torneo sarebbe stato proprio il titolare del bar, che aveva contattato direttamente i giocatori. La quota di partecipazione era di circa 25-30€ ciascuno. Ogni partita metteva in palio una cifra intorno ai 5mila euro, tenendo conto del numero di fiches sequestrate.