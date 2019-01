Imperia – Morto Dj Bahri Djinn della Riviera Gang Crew

Imperia – Un grave lutto ha colpito il mondo della musica e dell’intrattenimento dell’imperiese. Nella notte è infatti deceduto Bahri Alan Tyra, conosciuto con il nome d’arte di Dj Bahri Djinn, animatore di tante serate musicali della zona di Imperia e della Riviera.

Grande amico di Dj Fabo, anche Bahri aveva lavorato a lungo all’estero ed in particolare in India. In Italia lavorava come dj specializzandosi nella musica house e deep house e collaborava con la Riviera Gang Crew.

Molti i messaggi di cordoglio e di saluto mentre chi lo conosceva solo professionalmente si domanda cosa abbia causato la morte del ragazzo che aveva appena 34 anni.