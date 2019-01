Macerata, squadra di piccoli calciatori intossicata da monossido di carbonio

Macerata – Un’intera squadra di giovani calciatori di Matelica, in provincia di Macerata, è stata intossicata da monossido di carbonio all’interno degli spogliatoi del campo da calcio. I ragazzi sono stati prontamente trasportati all’Ospedale di Fabriano e all materno – infantile Salesi di Ancona, per poi essere trasferiti al Centro Iperbarica Adriatica di Fano per effettuare un trattamento urgente di ossigenoterapia e per trascorrere la notte.

Dopo il consueto allenamento pomeridiano, i ragazzi della squadra, di età compresa tra i 12 e 13 anni, hanno accusato malessere negli spogliatoi: sonnolenza, perdita di sensi, nausea e mal di testa i sintomi principali. Anche l’allenatore è stato intossicato.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, che hanno riscontrato un guasto alla caldaia che ha causato una perdita di monossido di carbonio. I ragazzi stanno bene e sono tornati a casa senza conseguenze.