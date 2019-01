Rapallo, incendio distrugge una baracca

Rapallo (Genova) – Un incendio, le cui cause ancora non si conoscono, ha distrutto una baracca a Rapallo.

Intorno alla mezzanotte le fiamme sono divampate nella zona di San Martino di Noceto: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo.

All’interno della struttura non si trovava nessuno, non è da escludere, però, che qualcuno sia entrato all’interno per ripararsi dal freddo ed abbia acceso un fuoco innescando il rogo.

Ieri mattina, in zona Cornigliano, a Genova, un uomo è rimasto vittima dell’incendio di una baracca dove passava la notte. Ancora non si conoscono le cause che hanno innescato le fiamme.