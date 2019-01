Cornigliano, lavori di manutenzione sulla rete idrica: lunedì senz’acqua

Genova – Sarà un lunedì di disagi per alcuni residenti della delegazione di Cornigliano.

La zona, infatti, sarà interessata da un intervento di manutenzione sulla rede di distribuzione idrica.

A darne notizia è Iren Acqua spiegando che dovrà sospendere l’erogazione dell’acqua in alcune utenze della zona dalle ore 8.30 alle ore 16.00 di lunedì 14 gennaio.

Ecco le vie interessate:

via L. Muratori

via Cornigliano (lato mare solo tra via Gattorno e via Muratori)

via Gattorno

via Bertolotti

piazza Metastasio

piazza Savio

Iren precisa inoltre che nelle vie indicate sono presenti diverse tubazioni ma solo una sarà interessata dai lavori mentre le altre rimarrano regolarmente in funzione.

In caso di avverse condizioni meteo o per causa di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.