Comune di Genova assume 25 assistenti per gli asili nido, ecco il bando

Genova – Il Comune di Genova assume nuovo personale dopo tanti anni di blocco delle assunzioni.

Questa volta si tratta di 25 assistenti per asilo nido.

La notizia è stata diffusa direttamente dal Comune di Genova, attraverso il suo sito Internet dove sono pubblicati tutti i bandi e i concorsi.

In questo caso si tratta di un concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione tempo pieno ed indeterminato di n. 25 assistenti asili nido categoria C – posizione economica c. 1 del Comune di Genova.

Tutte le informazioni sul sito istituzionale (https://lnkd.in/g_UqZqu).