Ponte Morandi, un camion tele-comandato di 40 tonnellate per testare la resistenza dei monconi

Genova – Un camion tele-comandato di oltre 40 tonnellate di peso “camminerà” sul moncone di ponente del Ponte Morandi per verificarne la stabilità. Nuove verifiche per quello che resta del viadotto autostradale che lo scorso 14 agosto è crollato uccidendo 43 persone e lasciando senza casa centinaia di genovesi. Un pesante automezzo a guida computerizzata verrà fatto muovere su ciò che resta della struttura per verificare la sua solidità e le risposte della struttura al carico pesante.

Un provvedimento che farà scattare anche la chiusura di corso Perrone per alcune ore, con disagi per la circolazione per chi si sposta da e per la Val Polcevera questa mattina.

Molte le perplessità dei cittadini che si domandano perché testare il moncone, con un costo rilevante per l’operazione, visto che la struttura deve essere smantellata e distrutta secondo il progetto approvato.

Corso Perrone verrà chiusa al traffico veicolare e pedonale tra via dei Laminatoi e il civico 74 rosso.