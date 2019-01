Sciopero dei vigili urbani a Genova, città a rischio caos

Genova – Vigili urbani in sciopero per una intera giornata in cui viene chiuso corso Perrone per i lavori sul ponte Morandi, via Siffredi, a ponente, per i lavori di costruzione della rampa autostradale e nel centro cittadino proseguono i saldi.

Si preannuncia un giorno difficile per il traffico, a Genova, per la protesta della polizia municipale che incrocerà le braccia per l’intera giornata dopo la rottura delle trattative con il Comune di Genova e dopo aver più volte minacciato e poi fatto rientrare lo sciopero proprio per la responsabilità di non voler creare troppo disagi alla popolazione.

Questa volta, però, i sindacati e i rappresentanti dei cantuné non hanno potuto far finta di nulla e dopo le promesse disattese e i comportamenti poco collaborativi del Comune e degli uffici competenti, hanno deciso di non poter sopportare oltre questo stato di cose.

Dal 14 agosto scorso lavorano con turni massacranti e senza riposo, con straordinari non riconosciuti e con innegabili difficoltà operative e hanno sempre risposto con spirito di collaborazione alle tante e troppe richieste degli uffici di Palazzo Tursi ma di fronte al mancato turnover, all’impiego per mansioni non previste dal contratto nazionale e con continui tagli alle retribuzioni e mancati riconoscimenti delle innegabili difficoltà in cui si trovano ad operare, anche il corpo dei vigili urbani di Genova ha perso la pazienza ed ha deciso di lanciare un messaggio forte al Comune: o si cambia oppure la polizia municipale incrocerà le braccia.

Cosa significherà non avere vigili in strada in una giornata di festa, con i saldi nei negozi, con mezza città bloccata dal crollo del ponte Morandi e con via Siffredi bloccata per i lavori al raccordo autostradale, è facilmente intuibile.