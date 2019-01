Case chiuse a Genova, ritorna il tour di Genova Cultura

Genova – Ritorna oggi domenica 13 gennaio alle ore 15 il tour dell’Associazione Genova Cultura dal titolo “Genova antica, tra bordelli e case chiuse”.

L’itinerario, che sarà condotto da una guida abilitata, si svolgerà in quella che era la zona “a luci rosse” della città di Genova fino al 1958, anno dell’abolizione delle case chiuse. Un tour composto da piazze nascoste, palazzi nobiliari e caruggi sconosciuti: saranno svelati tutti i segreti più intriganti e divertenti che vedono protagoniste le “signorine” più celebri della Superba.

Alcune case chiuse sorgevano in luoghi ancora oggi molto frequentati: basti pensare a Galleria Mazzini, dove si trovava la casa chiusa “Il Suprema”, in assoluto la più chic della città, o via Garibaldi, che prima di diventare la lussuosa “Strada Nuova” era sede del bordello pubblico.

Per partecipare al tour sarà necessaria la prenotazione all’indirizzo mail genovacultura@genovacultura.org o al numero 3921152682.