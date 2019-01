Chiavari, open day della scuola dell’infanzia comunale San Giovani Bosco di Caperana

Chiavari (Genova) – Ritorna anche quest’anno l’appuntamento con l’open day della scuola dell’infanzia comunale San Giovanni Bosco di Caperana di via Parma 171.

A partire dalle ore 15 di oggi domenica 13 gennaio le insegnanti e lo staff dell’istituto accoglieranno le famiglie interessate, guidandole alla scoperta della scuola e delle attività proposte. A seguire, sono in programma laboratori di educazione musicale, di lingua Inglese e di grafica per tutti i bimbi che prenderanno parte all’evento.

Le iscrizioni per la scuola San Giovanni Bosco di Caperana per l’anno scolastico 2019/20 si chiuderanno il 31 gennaio 2019. La modulistica per iscriversi è disponibile sul sito del Comune di Chiavari, con i documenti che dovranno essere consegnati presso l’Ufficio Protocollo, aperto da lunedì a sabato dalle ore 9 alle ore 12 (lunedì e mercoledì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30).

L’assessore alla Pubblica Istruzione, Fiammetta Maggio dichiara «Una scuola storica, di quartiere, che esiste dal 1964, costruita dal Comune di Chiavari grazie ad un lascito del sig. Josè Canepa. La nostra amministrazione ha investito molto in questo istituto: iniziando dal rinnovo degli arredi (sedie, tavoli, scaffali e armadietti), fino ad arrivare all’apertura di una zona notte, al piano superiore, per il riposino pomeridiano dei bambini».

«Negli ultimi due anni la scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco di Caperana ha avuto un ottimo incremento d’iscrizioni – prosegue l’assessore – e tutto ci fa pensare ad una conferma di questo trend. L’open day è l’occasione perfetta sia per conoscere le insegnati che l’offerta formativa e le attività che vengono quotidianamente svolte insieme ai bambini: tutto all’interno di un clima sereno e positivo, di solidarietà e propositività. Sottolineo l’importanza della scuola materna per la crescita del bambino: è la prima occasione per conoscere e vivere rapporti stabili e costanti, con gli insegnati e con i compagni, imparando ad aver fiducia in sé stesso e negli altri. Quindi, vi aspettiamo numerosi domenica 13 Gennaio in Via Parma 171 a Chiavari».