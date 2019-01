Genova, dopo lo sciopero dei vigili arriva la chiusura di via Siffredi, rischio caos

Genova – Riaprirà solo domani mattina alle 6, salvo ulteriori rinvii, via Siffredi, nel ponente genovese. Una delle arterie cittadine più importanti per il traffico, specie dopo il crollo di ponte Morandi, chiude per consentire i lavori di istallazione di parte della rampa autostradale per il casello di Genova-Aeroporto.

Il traffico verrà deviato localmente ma si temono ingorghi per via dell’enorme flusso di auto che passa abitualmente per la via.

Ieri pesanti disagi, specie nella zona di Marassi, attorno allo stadio, per lo sciopero dei vigili urbani che ha limitato all’essenziale il numero delle pattuglie in azione.

Nel quartiere si sono registrati episodi inqualificabili con auto parcheggiate ovunque, scooter sui marciapiedi e persino nelle aiuole e tutto senza alcuna sanzione per lo stato di agitazione della polizia municipale che denuncia mancato turnover e riduzione del salario a fronte di un forte aumento degli impegni per il crollo di ponte Morandi.