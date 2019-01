Jazz’n’breakfast alla Sala Mercato, oggi concerto con “Il tamburo e il corpo danzante”

Genova – Dopo il grande successo ottenuto nelle passate stagioni, ritorna a partire da oggi domenica 13 gennaio la rassegna di concerti “Jazz’n’breakfast”.

La rassegna, curata da Rodolfo Cervetto in collaborazione con Gezmataz, prevede un concerto al mese alle ore 10.30 presso la Sala Mercato per scoprire mondi sonori diversi, combinando il gusto della colazione in teatro con la bellezza della musica jazz.

Durante il primo appuntamento “Il tamburo e il corpo danzante” a salire sul palco saranno Rodolfo Cervetto alla batteria, Stefano Riggi al sax e Dino Cerruti al contrabbasso, che accompagneranno il pubblico in un percorso che parte dal tam tam e arriva al jazz dei giorni nostri. Il tamburo nel corso della storia ha accompagnato circostanze molto diverse tra loro: riti sciamanici, danze e anche azioni militari di soldati. Al fine di creare un connessione ancora più stretta tra danza e ritmo del tamburo, inoltre, sono in programma durante il concerto degli interventi della Scuola Danza Luccoli 23 diretta da Mara Massone.

Questo il programma completo della rassegna:

13 gennaio | Cervetto, Riggi, Cerruti | IL TAMBURO E IL CORPO DANZANTE

10 febbraio | Bellato, Di Salvo, Corona, Pettigiani | CLAUDIO BELLATO ACOUSTIC COMBO

17 marzo | Sainato, Piras | JAZZ WORLD FUSION

14 aprile | Falomi, Barbera, Cervetto, Beccalossi | ESPERANTO

Tutti i biglietti possono essere acquistati in prevendita presso le biglietterie del Teatro Nazionale di Genova e online su vivaticket.it e happyticket.it, oppure la mattina stessa dello spettacolo presso la Sala Mercato al costo di 7 euro.