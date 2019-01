Meteo Liguria, ancora cielo in gran parte sereno e temperature in rialzo

Genova – Ancora condizioni di alta pressione con il nord-Italia interessato da un’alternanza di correnti secche settentrionali e correnti più umide meridionali. Il tutto in un contesto generalmente soleggiato e mite e con temperature in rialzo.

Ecco le previsioni del centro Limet Liguria

Oggi domenica 13 gennaio,

Giornata stabile, ma con la presenza di nubi basse sul settore centro-orientale della regione Altrove tempo migliore, salvo il transito di velature o qualche nube alta che potranno dare un colore biancastro al cielo.

Venti: Deboli est/sud-est sotto-costa, fino a moderati da sud/sud-est sui versanti padani dell’Appennino.

Mari: Poco mossi sull’estremo ponente, mossi altrove, fino a molto mossi sul medio-basso Ligure per onda lunga da sud-ovest.

Temperature: In lieve aumento, sulla costa min: +3/+8°C, max: +12/+14°C e nell’interno min: -7/+5°C, max: +5/+11°C

Previsioni per domani lunedì 14 gennaio

Giornata di bel tempo su tutta la regione. Venti moderati e tesi soprattutto sui crinali e sul centro della Liguria. Mari stirati, mossi al largo. Temperature in ulteriore aumento.

Tendenza per martedì 15 gennaio:

Giornata soleggiata, a parte il transito di velature e qualche innocua nube alta. Residui venti settentrionali da nord al mattino, in progressiva rotazione a quelli meridionali nel pomeriggio. Mari generalmente poco mossi. Temperature in lieve calo.