Pillo, l’eccellenza genovese conquista l’America e trionfa ai CES 2019

Genova – Pillo, l’innovativo robot-assistente che si occupa della salute degli utenti ha conquistato Las Vegas.

L’assistente messo a punto dalla Start Up Pillo-Heart Companion, con sede a Cornigliano e a Boston, ha trionfato durante il CES 2019 Innovation Awards, i premi assegnati a chi si è distino nel campo della tecnologia e dei design innovativi.

Ma che cos’è Pillo?

Pillo è un piccolo assistente digitale in grado di ricordare ai suoi utenti come alimentarsi e quali medicine prendere nel corso della giornata.

Un’idea innovativa nata dall’osservazione dei dati riguardanti la salute: in America, ad esempio, ogni anno si registrano circa 125mila morti per le medicine prese in maniera non corretta o non prese affatto.

Da qui l’intuizione, anche per vicende personali, di Emanuele Musini con la realizzazione di un piccolo robot infermere in grado di interagire con gli umani e capace di ricordare loro quali medicine prendere e come assumerle nel corso della giornata.

Insieme agli amici ingegneri Emanuele Baglini, Paolo Vernazza e Antonello Scalmato, Musini ha messo a punto un robot infermiere in grado di rispondere anche a domande di vario tipo, dal meteo alle calorie del cibo e di trasmettere i programmi radio.

Pillo si attiva con un comando vocale, attraverso un sistema di riconoscimento facciale identifica il paziente e fornisce il corretto farmaco nel dosaggio prescritto. Al momento della terapia il farmaco scenderà nella tazza sotto il display e richiederà alla persona di assumerlo.

All’interno del dispensatore vengono caricate le pillole da erogare, utilizzando lo scivolo nella parte superiore del dispositivo. Pillo può essere associato ad una app sul cellulare che avvisa in caso di non somministrazione del farmaco e che può consentire una connessione per una video chat sul lato anteriore del robot.

Il progetto Pillo è stato lanciato, nel 2015, con un crowdfunding che ha riscosso notevole successo e che ha attirato l’attenzione di diverse società di tutto il mondo tanto da ottenere finanziamenti milionari e distribuzioni in Asia e in America.

Il trionfo ai CES 2019, ancora una volta, ha riconosciuto e premiato l’eccellenza genovese e italiana nel mondo.