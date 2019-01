Firmacopie con Marco Mengoni alla Feltrinelli di Genova

Genova – Marco Mengoni è pronto a incontrare i fan genovesi alla Feltrinelli di via Ceccardi. Il firmacopie del nuovo album Atlantico è previsto per domani, martedì 15 gennaio, alle ore 16.30. Per ottenere il pass e accedere all’incontro è necessario, come di consueto, acquistare il CD alla Feltrinelli.

Anticipato dai singoli “Voglio” e “Buona vita“, Atlantico promette di continuare a rendere Marco Mengoni uno degli artisti italiani più amati, in Italia e all’estero. Pubblicato a tre anni di distanza dal precedente lavoro, è stato pensato e concepito per sperimentare nuove sonorità.

Nonostante abbia solo 30 anni, la carriera di Marco Mengoni è ormai giunta al decimo anniversario. Era il 2009 quando arrivò, neanche troppo inaspettatamente, la vittoria a X-Factor, dopo la quale l’artista viterbese non si è mai arrestato. E’ il primo cantante italiano ad aver conquistato la vittoria del Best European Act agli MTV Europe Music Awards, sia nel 2010 che nel 2015. Nel 2013 è arrivato in finale agli MTV Europe Music Awards come Wordwide Act, e nel 2014 viene incoronato miglior Cantante Italiano al Nickleodeon Kids’ Choice Awards 2014 di Los Angeles.

Nel 2013, il cantante trionfa anche nel suo paese, sul palco per eccellenza, quello del Teatro Ariston: con il brano L’essenziale, Mengoni ha ottenuto la certificazione di singolo multiplatino, con oltre 90mila copie vendute nelle settimane successive alla vittoria.