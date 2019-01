Imperia – Sparatoria a Caramagnetta, ferita una donna. Uomo in fuga

Imperia – Sparatoria questa mattina in una via di frazione Caramagnetta, nella periferia di Imperia.

Un uomo armato di pistola ha sparato colpendo al braccio e al corpo due coniugi, ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita.

L’uomo, un 50enne, sarebbe in fuga e sulle sue tracce ci sarebbero Polizia e Carabinieri.

Stando a quanto finora ricostruito, la lite di questa mattina rientra nella faida tra vicini di casa che da mesi va avanti a colpi di aggressione.

Al centro della lite ci sarebbero questioni legate a parcheggi e passaggi pedonali.