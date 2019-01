“Loano non solo mare”, escursione nell’entroterra di Varigotti

Loano (Savona) – Continua il calendario di eventi di “Loano non solo mare” con le uscite organizzate dalla sezione loanese del Cai. Giovedì 17 gennaio è in programma un’escursione nell’entroterra di Varigotti con vista sulla costa e sul sottostante borgo marinaro.

I partecipanti si ritroveranno alle ore 8.30 in piazza Valerga, da dove partiranno alla volta di Varigotti in auto. All’ingresso del paese inizierà la vera e propria escursione a piedi: attraversando ampie zone di macchia mediterranea si raggiungerà il borgo di Isasco, per poi dirigersi verso le case di Pino.

In seguito il gruppo risalirà su una dorsale immettendosi in un sentiero da cui potrà godere della meravigliosa vista sul mare e sulle alture circostanti. Dopo aver consumato il pranzo nel piazzale della chiesa di San Lorenzo, gli escursionisti faranno ritorno verso l’Aurelia e Varigotti.

La gita avrà la durata di circa 4 ore con un dislivello di 350 metri circa. Per la partecipazione di non soci Cai sarà necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le ore 12 di mercoledì 16 telefonando a Laura Panicucci ai numeri 019672366 o 3497854220.