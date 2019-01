Oregina, danni alla fogna di via Vesuvio: la denuncia sui social

Genova – La fogna guasta e i liquami che si riversano in strada.

E’ questa la situazione segnalata da una residente di via Vesuvio attraverso Facebook.

L’utente ha condiviso alcune foto della situazione attuale sulla pagina “Genova contro il degrado” chiedendo cosa sia possibile fare per mettere fine ad una situazione che si protrae da diverso tempo.

“Ho già segnalato a Iren, Comune di Genova ufficio apposito, Polizia Municipale. La situazione peggiora di giorno in giorno. A quale ente devo ancora dirlo?” scrive esasperata la donna completando il post con le immagini in cui si vede chiaramente il tombino, in parte sollevato, da cui escono le acque nere.

E tra consigli e racconti di esperienze simili, sul posto sono intervenuti i tecnici competenti per riportare alla normalità le condizioni di vivibilità del quartiere.