Corso Perrone aperto dopo le verifiche di stabilità del ponte Morandi

Genova – Corso Perrone torna percorribile da questa mattina dopo la conclusione delle verifiche di stabilità effettuate nei giorni scorsi dalle aziende incaricate della demolizione del troncone ovest di Ponte Morandi.

Questa mattina, a partire dalle 6, le auto da e per la Valpolcevera hanno potuto percorrere la strada chiusa per alcuni giorni per motivi precauzionali.

Resta in vigore la possibilità di chiusure di emergenza, anche prolungate, nel caso in cui i sensori posti sulla struttura lanciassero segnali di pericolo.