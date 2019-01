Imperia – Ancora ricercato l’uomo che ieri ha sparato ai vicini per una lite

Imperia – Posti di blocco e indagini serrate, ad Imperia, per trovare Domenico Ferraro, il 60enne che ieri mattina ha sparato diversi colpi di pistola contro l’auto dei vivini di casa a Caramagnetta, frazione della città del ponente ligure.

L’uomo è ricercato con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo d’arma da fuoco perché la pistola che ha usato per sparare non era registrata e l’uomo potrebbe essersela procurata appositamente per il gesto.

Tutto è iniziato ieri mattina, intorno alle 10, quando Ferraro ha incrociato in auto i vicini di casa, Antonietta Calvo e il marito Vito Pedone. Per motivi ancora da accertare ma probabilmente per le frequenti liti tra le due famiglie per questioni di parcheggio e di passaggio su alcune proprietà, l’uomo ha prima speronato l’auto ei “rivali” e poi è sceso dalla vettura sparando con una pistola.

Diversi colpi hanno raggiunto la vettura e ferito la donna mentre l’uomo è fuggito di corsa mentre l’aggressore continuava a sparare. Fortunatamente la pistola si è inceppata e Ferraro l’ha gettata a terra prima di fuggire in auto.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine ma dell’uomo nessuna traccia. L’auto è stata poi ritrovata e l’uomo sarebbe a piedi. Non sarebbe armato ma le forze dell’ordine invitano a non avvicinarlo per nessun motivo e di avvisare immediatamente la Questura di Imperia nel caso si disponesse di informazioni utili a bloccarlo.

Il numero da comporre è lo 01837951″.

La donna ferita è stata trasportata all’ospedale San Martino di Genova dove è stata sottoposta a delicati interventi chirurgici. Le sue condizioni sono gravi.