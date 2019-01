Terremoto di magnitudo 4.6 a Ravenna, scossa avvertita in tutto il nord est

Ravenna – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata avvertita poco dopo la mezzanotte. L’epicentro del sisma, avvertito in tutto il nord est, è stato individuato a Ravenna.

Dopo la prima scossa, la più forte, ne sono state registrate altre quattro di intensità minore.

Tantissime sono state le chiamate ai vigili del fuoco, pochi i danni alle cose e fortunatamente non ci sono stati feriti.

In via precauzionale, il sindaco di Ravenna ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado in modo da consentire ai tecnici i sopralluoghi del caso.