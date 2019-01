Vigili Urbani, in arrivo multe per due milioni di euro in più

Genova – Sarà un 2019 duro per gli automobilisti e i motociclisti di Genova.

Da quest’anno, infatti, la linea della centrale operativa della Polizia Municipale è chiara: aumentare il numero di multe.

Pugno duro con chi violerà il codice della strada: multe salate per gli eccessi di velocità, per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Verbali carissimi anche per chi usa irregolarmente il cellulare alla guida ma anche per la sosta selvaggia sui marciapiedi, sulle strisce pedonali o nei posteggi per disabili.

Sanzioni in arrivo anche per chi fa accattonaggio molesto, per chi bivacca in città e per quanti non rispetteranno le ordinanze sul consumo di alcol.

A questo si aggiungeranno i sequestri di merce abusiva e contraffatta e maggiori controlli per l’abbandono di rifiuti e per le case occupate abusivamente.

Come riportato anche dal Secolo XIX, le decisioni sono state riassunte nel documento “Obiettivi primari anno 2019” che il comandate della polizia locale, Gianluca Giurato, ha consegnato ai vigili titolari di posizioni di responsabilità per far si che le squadre siano a conoscenza degli obiettivi e delle aspettative di Tursi.

Nel documento si chiede quindi di aumentare il numero dei verbali con la richiesta di far entrare nelle casse due milioni di euro in più rispetto all’anno appena concluso.

Claudio Musicò, segretario del Diccap che nei giorni scorsi ha indetto lo sciopero dei vigili, ha spiegato che sono già pronte nuove proteste: “Non siamo esattori”.