Napoli, una bomba distrugge l’ingresso della storica pizzeria Sorbillo

Napoli – Durante la notte una bomba è stata piazzata davanti all’ingresso della storica pizzeria Sorbillo, nel cuore di Napoli. Fortunatamente l’espolosione non ha coinvolto nessuna persona, distruggendo l’ingresso del locale in Via dei Tribunali 32, e facendo scoppiare il panico tra chi si trovava nelle vicinanze. La presenza di due porte di ferro, oltre l’ingresso, hanno salvato il guardiano notturno all’interno della pizzeria. Secondo una prima stima, i danni ammonterebbero ad alcune migliaia di euro.

Il titolare dell’esercizio, Gino Sorbillo, ha scritto un post su Facebook in cui avverte che la pizzeria è “chiusa per bomba”, scusandosi con le persone che sono rimaste scosse dalla notizia. “A Napoli e dintorni esistono persone straordinarie e positive che vivono veramente con tanto, tanto amore verso gli altri. Mi scuso con la Napoli “buona”, con l’Italia “buona” e con tutte le persone che vivono onestamente perché certi avvenimenti così forti ed eclatanti fanno cadere le braccia e demoralizzano la società. Sono stato nell’Arma dei carabinieri ed ho scelto di fare il pizzaiolo perché amo troppo la mia città e la amerò per sempre. La Napoli “sana” è sempre nel mio cuore“.

Non è la prima volta che la pizzeria Sorbillo subisce un attacco di questo genere: cinque anni fa la stessa sede venne incendiata.

Al momento, le forze dell’ordine stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona, alla ricerca dei colpevoli.