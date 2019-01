Cavallo imbizzarrito ferisce una 17enne a Paveto

Genova – Migliorano, all’ospedale San Martino, le condizioni della ragazza di 17 anni colpita ieri pomeriggio al volto dal calcio di un cavallo imbizzarrito. L’incidente è avvenuto a Paveto, nell’entroterra genovese, dove la giovane si trovava in un maneggio e stava accudendo l’animale.

Secondo le prime ricostruzioni la giovane si trovava nelle immediate vicinanze del cavallo quando questo si è innervosito e ha iniziato a scalciare con forza.

La ragazza è stata colpita al volto da un calcio ed è caduta a terra.

Subito soccorsa dalle persone che si trovavano nel maneggio, la ragazza è stata trasferita in elicottero in ospedale e qui ricoverata in codice rosso, il più grave.

Fortunatamente gli esami medici hanno escluso la presenza di danni gravi ma la giovane resterà in osservazione ancora per la giornata di oggi prima di essere trasferita in un reparto di normale degenza post traumatica.