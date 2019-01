Lamborghini parcheggiata in sosta vietata in via Roma, nessuna multa?

Genova – Una Lamborghini di colore arancione, con targa del Principato di Monaco, parcheggiata in divieto di sosta in via Roma. Dopo le Ferrari e le Porsche, un’altra auto di lusso ha fatto parlare di sé, oggi pomeriggio, per la sua lunga e indisturbata sosta nella corsia riservata alle auto.

L’auto di super lusso era parcheggiata nei pressi di un celebre negozio e l’abbinamento non è certo passato inosservato, anche e soprattutto per la maleducazione e l’inciviltà del proprietario che non ha esitato ad abbandonare la vettura anche se la sua presenza costringeva le auto di passaggio a commettere un’infrazione e ad occupare, a rischio di sanzioni anche salate, la corsia dei Bus.

Ad indispettire i presenti, oltre alla maleducazione e alla mancanza di rispetto dell’automobilista, il mancato intervento della polizia municipale.

Alcune persone presenti alla scena ipotizzano che l’auto non sia stata sanzionata perchè non esisterebbe alcun accordo tra Italia e Principato per la notifica delle sanzioni italiane ma in molti si sono domandati perché gli agenti non abbiano almeno cercato il proprietario per farlo allontanare.

In molti denunciano la presenza costante di auto di grossa cilindrata posteggiate in sosta vietata lungo via Roma e si domandano perchè non venga semplicemente rimossa la corsia gialla visto che, teoricamente, per evitare le auto parcheggiate o i camioncini delle consegne, la maggior parte degli automobilisti che passano in zona è costretta a violare le norme per il transito sulle strisce gialle riservate ai Bus.

(Foto di MarcoGe)