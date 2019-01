San Fruttuoso, incidente in via Giacometti: grave motociclista

Genova – Incidente stradale questa mattina in via Paolo Giacometti a San Fruttuoso.

Per cause ancoa da accertare, tre veicoli, due auto e uno scooter, si sono scontrati. Nell’impatto ad avere la peggio è stato l’uomo che viaggiava sul mezzo a due ruote. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Un altro uomo è rimasto ferito in maniera meno grave.

Gli agenti della polizia municipale, intervenuti sul posto per regolare il traffico, hanno raccolto elementi utili alla ricostruzione del sinistro e nelle prossime ore chiariranno dal dimanica dell’accaduto.