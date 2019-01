Spaccio di droga, altri due arresti tra Borghetto e Albenga

Albenga (Savona) – Prosegue l’attività dei Carabinieri della Stazione di Albenga per il controllo del territorio e per il contrasto allo spaccio di droga.

Due sono stati gli arresti tra Albenga e Borghetto tra lunedì e giovedì.

Il primo è avvenuto nella serata di lunedì ed ha visto finire in manette un tunisino di 45 anni, pregiudicato per spaccio di sostante stupefacenti. L’uomo è stato fermato a piedi per le vie di Albenga per controlli e accertamenti. A suo carico è emerso un ordine di carcerazione per l’espiazione della peba della reclusione per un anno e un mese in regime di detenzione domiciliare per una serie di reati commessi a Venezia.

Ancora, nel pomeriggio di ieri, gli uomini dell’Arma di Borghetto, a conclusione di un’attività di indagine mirata, hanno arrestato un tunisino pregiudicato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Notoper le sue cessioni di eroina a Loano e Borghetto, l’uomo era sottoposto ad un monitoraggio, terminato nel pomeriggio di ieri con la perquisizione domiciliare del suo appartamento. Qui i militari hanno trovato e sequestrato 30 grammi di eroina divisa in dosi, 2500 euro in contanti, ritenuti provento della vendita di eroina nella zona e un bilancino di precisione per la pesatura.

Arrestato, l’uomo è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.