Cogoleto, auto sfonda guard rail e resta in bilico sul torrente – VIDEO

Cogoleto – Forse un malore o un guasto improvviso all’origine, questo pomeriggio, dello spettacolare incidente che ha visto coinvolta una vettura che ha sfondato un guard rail sul ponte che attraversa il torrente Lerone ed è rimasta appesa alla struttura in metallo, in bilico su un salto di diversi metri.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco che hanno recuperato l’auto e salvato l’occupante, ferito in modo grave.

L’uomo è stato estratto dalle lamiere ed affidato al personale dell’ambulanza che lo ha trasferito con la massima urgenza all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Ancora da ricostruire le cause dell’incidente. In corso le verifiche dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.