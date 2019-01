Meteo Liguria, torna il sole ma con il freddo potrebbe arrivare la neve

La Liguria è ancora attraversata da una forte corrente fredda di origine nordica che sta abbassando le temperature in modo molto forte, specie nell’entroterra. Torna il sole ma la possibilità di passaggi nuvolosi non è completamente esclusa.

La prossima settimana farà l’ingresso una nuova perturbazione che potrebbe portare anche nevicate a bassa quota, a partire dal ponente ligure.

Queste le previsioni Meteo di Limet Liguria:

Domenica 20 gennaio 2019

Al mattino nubi sparse interesseranno la regione, compatte sui versanti padani dell’Appennino, dove potranno residuare precipitazioni nevose di lieve entità fino a fondovalle. Nel pomeriggio copertura nuvolosa in graduale attenuazione e spazi di sereno via via più ampi.

Venti: Moderati/tesi da nord/nord-est sul settore centrale costiero e sui crinali appenninici (come da avvisi), deboli altrove.

Mari: Stirati sotto-costa, generalmente mossi a largo (come da avvisi).

Temperature: Stazionarie nei valori minimi, in contenuto aumento in quelli massimi.

Costa min: +4/+7°C, max: +8/+13°C

Interno min: -3°/+3°C, max: +2/+7°C

Previsioni per lunedì 21 gennaio 2019

Giornata stabile e per lo più soleggiata. Qualche nube residuerà sui versanti padani dell’Appennino, ma senza conseguenze.

Venti: Moderati da nord sul settore centro-occidentale della costa, deboli altrove.

Mari: Stirati sotto costa, per lo più mossi a largo.

Temperature: Pressochè stazionarie

Tendenza per martedì 22 gennaio 2019

Molte nubi su tutta la regione. Primi fenomeni in serata sull’estremo ponente, in progressiva estensione al resto della regione nel corso della notte successiva.

Neve a bassa quota. Venti tesi/forti da nord/nord-est, in particolare tra savonese e genovese. Mari stirati sotto-costa, molto mossi a largo. Temperature in calo.

Questa previsione necessita di ulteriori verifiche nelle prossime ore.