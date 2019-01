Sandro Giacobbe, dal 25 gennaio il singolo dedicato alle vittime del ponte Morandi

Genova – Uscirà il 25 gennaio il nuovo singolo di Sandro Giacobbe, intitolato “Solo un bacio“: un brano scritto per Genova e con Genova. Il cantautore ligure ha scritto questa canzone subito dopo la tragedia che ha colpito la città e, pur non citando mai i fatti avvenuti lo scorso 14 agosto, parla di fatalità, di cambiamento. A volte, come dice il testo della canzone, potrebbe bastare fermarsi a prendere un caffè, per cambiare involontariamente, in un modo o nell’altro, il nostro destino.

Le parti in dialetto genovese contenute all’interno del brano sono state cantate dal gruppo folkloristico Amixi de Zena.

L’artista fa parte, insieme ad altri amici e sostenitori, dell’associazione Noi per Voi, che si sta attivamente occupando di aiutare i figli delle vittime del ponte Morandi: i proventi discografici derivanti dal brano “Solo un bacio” saranno interamente devoluti alla causa, così come gli incassi dei primi due concerti previsti in Liguria.

Sandro Giacobbe fa parte della nutrita schiera di cantautori genovesi, che con le sue canzoni ha contribuito a far conoscere in giro per il mondo la musica italiana. Tra i suoi più grandi successi ricordiamo: Signora Mia, Il Giardino proibito, Il mio cielo la mia anima e Sarà la nostalgia. Il musicista ha partecipato al Festival di Sanremo per tre volte, con i brani Gli occhi di tua madre, Primavera e Io vorrei.