Taggia, anziana massacrata a colpi di accetta

Taggia (Imperia) – Una anziana è stata ritrovata senza vita, massacrata a colpi di accetta, all’interno del suo appartamento a Taggia, in provincia di Imperia.

Come riporta il Secolo XIX, a far scattare l’allarme è stata la preoccupazione di un parente della donna che non riusciva a rintracciarla.

Poco prima di mezzogiorno la telefonata ai Carabinieri e la triste scoperta: la donna era stata uccisa con un’accetta.

Sul posto sta intervenendo il medico legale per il primo esame.

Gli uomini dell’Arma stanno indagando sul’accaduto.