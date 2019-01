Tutti col naso all’insù per vedere la Super Luna del lupo – FOTO

Genova – Tutti col naso all’insù prima dell’alba per vedere l’eclissi totale di luna.

La super luna del lupo, uno dei tanti nomi con cui è stata chiamata questa eclissi, è stata visibile in Italia intorno alle 6.00 di questa mattina.

Il nostro satellite, con il passare dei minuti, si è colorato di un caratteristico colore rosso scuro, dovuto alla rifrazione della luce del Sole attraverso l’atmosfera terrestre.

L’eclissi è iniziata intorno alle 5.41 per raggiungere il massimo dodici minuti dopo le sei, andando via via a concludersi, alle 6.43.

La Luna è apparsa più grande e più luminosa perché vicina al perigeo, ossia al punto minimo di distanza con la Terra.

Ma che cos’è un’eclissi?

L’eclissi è quel fenomeno che si verifica quando Sole, Terra e Luna sono allineati.

La Terra, passando tra il Sole e la Luna, le nasconde la luce proiettando su di essa un cono d’ombra. Quando la Luna è completamente all’interno di questo cono, si ha l’eclissi totale.

Il fenomeno è stato visibile in America, da nord a sud, in Europa occidentale, nel Nord Africa e nella Russia nord orientale e nel Pacifico orientale.

Ve la siete persa? Avrete da attendere ma non disperate, la prossima si verificherà il 20 dicembre del 2029.